AthenGriechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras schätzt die wirtschaftlichen Aussichten seines Landes nach dem Auslaufen des Hilfspakets rosig ein. „Kommendes Jahr werden wir die Kassandra-Rufe widerlegen, 2018 könnte das Wachstum nahe bei drei Prozent liegen“, sagte Tsipras am Freitag vor dem Parlament. Für 2017 sagte er ein Plus von mehr als zwei Prozent voraus. Er ist damit optimistischer als das Finanzministerium und die Notenbank in Athen, die jeweils 2,4 Prozent für kommendes Jahr vorhersagen.