LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat einem Medienbericht zufolge ihre Parteigenossen zur Ordnung gerufen. Diese sollten aufhören zu lästern, sagte sie bei einem Sommerfest für die Abgeordneten der Konservativen laut einem Bericht des Senders Sky News vom Dienstag. Sie riskierten andernfalls, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn an die Macht komme. Es solle „kein Lästern, keine Quengelei“ geben, wurde May zitiert. „Ihr habt die Wahl zwischen mir und Jeremy Corbyn - und den will keiner“, sagte sie der Zeitung „Daily Mail“ zufolge.