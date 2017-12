LondonEntgegen anderslautenden Medienberichten und Zweifel der EU sieht die britische Premierministerin Theresa May die Brexit-Verhandlungen weiter auf einem guten Weg. Es habe sehr gute Fortschritte in den Gesprächen gegeben, sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. Sie rechne mit einer Einigung, die gut für das gesamte Vereinigte Königreich sei.

Unmittelbar zuvor hatten britische Medien berichtet, dass eine Einigung mit der EU über die Bedingungen des Brexit diese Woche nicht zu erwarten seien. Am Dienstag hatte ein EU-Diplomat gesagt, eine Vereinbarung müsse in den kommenden Tagen getroffen werden, um den EU-Gipfel am 14. Dezember vorzubereiten. Am Montag war May ohne greifbares Ergebnis aus Brüssel abgereist.