„Das Vereinigte Königreich muss all die Regeln und Bedingungen bis zum Ende des Übergangs akzeptieren, und es muss auch die unausweichlichen Konsequenzen seiner Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, akzeptieren“, sagte Barnier. Doch habe die Regierung in London damit Probleme. Falls die Unstimmigkeiten nicht gelöst würden, sei es fraglich, ob man sich auf eine Übergangsphase einigen könne.

Brüssel Die laufenden Verhandlungen mit Großbritannien über eine Übergangsphase nach dem EU-Austritt können nach Aussagen von EU-Chefunterhändler Michel Barnier noch scheitern. Großbritannien habe noch immer keine Vision der künftigen Beziehungen vorgelegt, sagte Barnier am Freitag. Es bestünden nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten darüber, wie die Übergangsperiode aussehen solle, nachdem die Briten die EU am 29. März 2019 verlassen haben werden.

Die Gespräche zwischen der britischen Regierung und der EU liefen seit Dienstag in Brüssel. Dabei ging es vor allem um die Übergangsphase für das Königreich nach seinem für März 2019 geplanten Austritt aus der EU. In der Zeit bis Ende 2020 soll Großbritannien noch Teil der Zollunion und des EU-Binnenmarktes bleiben, in dem 500 Millionen Menschen leben.