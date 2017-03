Diese Aufnahme aus 2016 zeigt den ehemaligen Präsidenten von Ägypten am Fenster seines Zimmers in einem Krankenhaus in Kairo. Der Gerichtsprozess gegen den 88-jährigen Politiker musste aufgrund von Sicherheitsproblemen und dem schlechten Gesundheitszustand Mubaraks mehrfach verschoben werden.