JakartaDie Entscheidung über den künftigen Gouverneur der indonesischen Hauptstadt Jakarta fällt vermutlich erst in einer Stichwahl. Nach dem ersten Wahlgang am Mittwoch lag Amtsinhaber Basuki Thahaja Purnama, ein Christ mit chinesischen Wurzeln, Prognosen zufolge zwar vorn. Die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent verfehlte er aber deutlich. Damit käme es am 19. April zu einer Stichwahl zwischen Purnama und dem ehemaligen Erziehungsminister Anies Baswedan, einem Muslim.

Die Wahl in der 10-Millionen-Einwohner-Stadt gilt auch als Stimmungstest, wie Indonesien mit seinen Minderheiten umgeht. Purnama ist in dem südostasiatischen Vielvölkerstaat eine große Ausnahme. Indonesien ist das bevölkerungsreichste islamisch geprägte Land der Welt. Von den mehr als 250 Millionen Einwohnern sind fast 90 Prozent Muslime. Bislang haben islamische Parteien jedoch nie Mehrheiten im nationalen Parlament hinter sich bringen können.