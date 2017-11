LondonDer irische EU-Kommissar Phil Hogan hat für einen Verbleib Großbritanniens in der Zollunion und im Binnenmarkt plädiert. Damit wäre nach einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU das Problem neuer Kontrollen an der Landgrenze zu Irland und damit eines der großen Streitthemen der Brexit-Verhandlungen gelöst, sagte Hogan dem „Observer“ (Sonntagsausgabe). Sei Premierministerin Theresa May nicht dazu bereit, könnte sie auch nur Nordirland erlauben, Teil des Binnenmarkts und der Zollunion zu bleiben.

„Wenn Großbritannien oder Nordirland in der EU-Zollunion – oder besser noch im Binnenmarkt – bleiben würden, gebe es keine Grenzfrage. Das ist eine sehr einfache Tatsache“, sagte Hogan dem Blatt.