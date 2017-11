StraßburgDer frühere isländische Regierungschef Geir Haarde hat nach der verheerenden Bankenpleite 2008 in seiner Heimat kein unfaires Gerichtsverfahren bekommen. Das urteilte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. (Rechtssache 66847/12)

Das Straßburger Gericht wies damit einstimmig eine Beschwerde des früheren Toppolitikers ab, wonach er kein faires Verfahren erhalten habe. Den Einwand, wonach es keine klare gesetzliche Basis für die Verurteilung gab, ließen die Richter mehrheitlich nicht gelten.