Die US-Enthaltung beim Votum im höchsten Uno-Gremium markierte den wohl letzten Höhepunkt im eisigen Verhältnis zwischen Obama und Netanjahu. Dieser warf dem scheidenden US-Präsidenten Wortbruch vor: Obama habe im Jahr 2011 versichert, keine Auflagen für eine finale Einigung zu Israel im Sicherheitsrat durchsetzen zu wollen, rügte Netanjahu.

Gleichwohl werde Israel die jüngste Entscheidung in dem Uno-Gremium überwinden. „Der gestrige Uno-Beschluss war Teil eines Schwanengesangs auf die alte Welt, die gegenüber Israel voreingenommen ist“, sagte Netanjahu. Doch habe er mit US-Vertretern - sowohl Demokraten als auch Republikanern - gesprochen, die Widerstand gegen die Resolution versprochen hätten. Dies habe auch Israels „Freund“ in der künftigen US-Regierung zugesagt, der designierte Präsident.

Trump übte denn auch am Samstag erneut Kritik an der Uno-Resolution gegen Israels Siedlungsbau. Sie sei ein Hindernis für den Frieden, twitterte er. Zugleich deutete er erneut einen Kurswechsel nach seinem Amtsantritt an. Die Uno-Entscheidung sei „zu schade, doch kriegen wir es trotzdem hin“, ergänzte er. Was er damit meinte, ließ er jedoch offen.