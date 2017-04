Die Regierung in Rom hatte zuletzt ihre Wachstumsprognose für 2018 gesenkt und das Kabinett zugleich außerplanmäßige Ausgabenkürzungen in Höhe von 3,4 Milliarden Euro beschlossen. Für dieses Jahr hob die Regierung den Ausblick aber von 1,0 auf 1,1 Prozent an. Das Wirtschaftswachstum entwickelt sich in Italien so schwach wie in kaum einem anderen Land in der Euro-Zone. Der Staat hat zudem - abgesehen von Griechenland - im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt so hohe Schulden wie kein anderer in der EU. Die EU-Kommission hat Italien wegen der Schuldenlast verstärkt im Visier.