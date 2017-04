ShanghaiSeit US-Präsident Donald Trump im Amt ist, haben die Geschäfte seiner Tochter Ivanka Trump offenbar neue Höhen erreicht. Allein in diesem Monat sicherte sich ihr Konzern vorläufig drei potenziell wertvolle Markenrechte für China, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag erfuhr. Mit diesen bekäme Trump Monopolrechte für den Verkauf von Schmuck, Taschen und Wellness-Dienstleistungen in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

Nach Recherchen der AP bekam die Firma an dem Tag den Zuschlag, als Ivanka Trump am 6. April abends mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping auf Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida zusammensaß. Das Unternehmen Ivanka Trump Marks LLC erklärte, die Verkäufe seien derzeit auf Rekordlevel, Importe und Vertrieb stünden ebenfalls hoch und seien auf Wachstumskurs. Seit der US-Präsidentschaftswahl hat die Firma weltweit zusätzlich mindestens neun Anträge für neue Handelsmarken gestellt, und zwar auf den Philippinen, in Puerto Rico und Kanada.