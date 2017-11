TokioShinzo Abe ist im japanischen Parlament als Ministerpräsident wiedergewählt worden. Er erhielt am Mittwoch im Unterhaus 312 der 465 Stimmen. Im Anschluss ernannte er wie erwartet dieselben Minister, die bereits vor der Neuwahl in ihren Ämtern dem Kabinett angehört hatten. Sie wurden noch am Mittwoch auf einer Zeremonie offiziell vereidigt.