TokioJapan reagiert auf die steigende Militärpräsenz Chinas in der Region und die Raketentests Nordkoreas. Die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe verabschiedete am Donnerstag eine Erhöhung des Verteidigungsetats. Dieser klettert für das Fiskaljahr 2017 um 1,4 Prozent auf das Rekordniveau von umgerechnet 41,81 Milliarden Euro. Es ist der fünfte Anstieg in Folge.