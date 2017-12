Tel AvivIsraels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist laut Medienberichten inmitten der Jerusalem-Krise erneut wegen Korruptionsvorwürfen befragt worden. Die Ermittler seien am Freitagmorgen in seine private Residenz in Jerusalem gekommen, schrieb die Zeitung „Haaretz“. Dies sei bereits die siebte Befragung wegen der Vorwürfe gewesen. Die Polizei wollte die Berichte zunächst nicht bestätigen.

Das israelische Fernsehen hatte unter anderem berichtet, der befreundete israelische Hollywood-Produzent Arnon Milchan habe Netanjahu und seiner Frau Sara über Jahre Zigarren und Champagner im Wert von mehreren Hunderttausend Schekel (mehreren 25.000 Euro) geliefert. Es handele sich um illegale Schenkungen. Netanjahu dementiert, sich unredlich verhalten zu haben.