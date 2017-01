WashingtonDer scheidende US-Vizepräsident Joe Biden hat Donald Trump empfohlen, ein besonneneres Verhalten an den Tag zu legen. „Werd erwachsen, Donald“, sagte Biden in einem Interview des Senders PBS, von dem am Donnerstag zunächst Auszüge veröffentlicht wurden. „Du bist Präsident. Du musst etwas tun. Zeig uns, was Du kannst“, fügte der 74-Jährige hinzu, während er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte.

Damit reagierte er auf Trumps jüngste Kritik an der Handhabung der Übergabe der Regierungsgeschäfte. Unter anderem hatte er Amtsinhaber Barack Obama vorgeworfen, ihm Steine in den Weg zu legen.