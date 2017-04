Little Rock/WashingtonDer US-Bundesstaat Arkansas geht mit aller Macht gegen einen Aufschub von geplanten Hinrichtungen vor. Auf mehreren Ebenen liefen am Montag juristische Auseinandersetzungen. Am Nachmittag (Ortszeit) kassierte der Bundesstaat dabei eine weitere Niederlage: Der Oberste Gerichtshof von Arkansas stoppte zwei für den selben Tag geplante Hinrichtungen. Eine weitere Entscheidung vor einem Berufungsgericht stand noch aus. Ursprünglich sollten in Arkansas ab Ostermontag bis zum 27. April acht Häftlinge hingerichtet werden.

Eine Bundesrichterin hatte am Samstag bereits alle Exekutionen vorübergehend blockiert. Sie bezog sich dabei auf generelle Klagen der betroffenen Häftlinge gegen eine Hinrichtung mit Giftinjektionen, dabei ging es vor allem um das umstrittene Mittel Midazolam.