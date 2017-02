WarschauPolens Außenminister rechnet mit einem Ende des Verfahrens der EU-Kommission zur Justizreform in seinem Land. „Ich erwarte, dass die Sache beigelegt wird“, sagte Witold Waszczykowski am Dienstag im staatlichen Rundfunk. Er reagierte damit auf die abgelaufene Frist der Brüsseler Behörde, in der die Regierung in Warschau die Veränderungen am polnischen Verfassungsgericht abschwächen sollte. Nach Darstellung der polnischen Regierung ist alles im Rahmen europäischer Standards abgelaufen. Sie hatte am Montag einen Brief an die EU-Kommission geschickt und die Justizreform verteidigt. Die EU-Behörde erklärte, sie prüfe das Schreiben.

Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende die EU-Staaten aufgefordert, seine Behörde im Streit mit Polen zu unterstützen.