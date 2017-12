Brüssel/WarschauPolen steht wegen seiner umstrittenen Justizreformen offensichtlich vor einem beispiellosen Verfahren zum Entzug seiner Stimmrechte in der EU. „Es spricht viel dafür, dass Artikel 7 erstmals (...) angewendet wird“, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Freitag im Deutschlandfunk. „Ich vermute, dass wir am Mittwoch bereit sind, diesen Schritt einzuleiten.“

Auch Polens Regierung selbst rechnet damit. Nach seinem Verständnis sei die Entscheidung gefallen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstagabend am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Zugleich kündigte er weitere Gespräche mit den Partnern an, um den als unfair empfundenen Schritt abzuwenden.