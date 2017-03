WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seine Kritik am amerikanischen Truppenrückzug aus dem Irak bekräftigt. „Wir hätten sicherlich nie gehen sollen, niemals“, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem irakischen Regierungschef Haider al-Abadi im Weißen Haus. Beide stimmten darin überein, dass der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein zentrales Ziel sein müsse.

Derzeit sind noch knapp 4600 US-Soldaten im Irak. Nach einer Schätzung der „Washington Post“ sind es einschließlich Militärberatern etwa 6000.