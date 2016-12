BrüsselIm Kampf gegen Terrorismus und schwere Verbrechen will die EU-Kommission die Fahndungsdatenbank Schengener Informationssystem ausbauen. „In Zukunft sollten nie wieder maßgebliche Informationen über mutmaßliche Terroristen oder irreguläre Migranten, die unsere Außengrenzen überschreiten, verloren gehen“, kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch in Brüssel an.

Derzeit werden in der Datenbank Personen oder Gegenstände gespeichert, die etwa zur Festnahme, Auslieferung oder Sicherstellung ausgeschrieben sind. Es wird sowohl zur Fahndung nach Verdächtigen und Vermissten als auch zur Suche nach gestohlenen Autos oder Waffen genutzt. Das System soll Kontrollen an den europäischen Außengrenzen erleichtern.