MadridKurz vor Ablauf der Frist zur Bildung von Bündnissen für die Wahl in Katalonien hat der abgesetzte katalanische Präsident Carles Puigdemont die Regionalparteien aufgefordert, sich gegen Spanien zusammenzuschließen. „Wenn wir nicht gemeinsam gegen Unterdrückung kämpfen, dürfte der spanische Staat diesen Kampf gewinnen“, sagte der nach Belgien geflüchtete Puigdemont am Dienstag dem Sender Catalunya Radio. Als ideal bezeichnete er ein Bündnis, zu dem seine PDeCAT, die ERC, die antikapitalistische CUP und die linksgerichtete Partei Podemos gehörten. Bis zum Abend können die Parteien Bündnisse für die am 21. Dezember geplante Wahl anmelden.