MadridDie katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell ist nach der Hinterlegung einer Kaution am Freitagnachmittag aus einem Madrider Gefängnis entlassen worden. Die 61-Jährige habe die Nacht nach ihrer Aussage vor dem Obersten Gericht in Haft verbracht, weil sie die angeordnete Kaution in Höhe von 150.000 Euro nicht direkt bezahlt habe, berichtete die Zeitung „El Mundo“.

Knapp zwei Wochen nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments waren Forcadell und weitere fünf Ex-Abgeordnete am Donnerstag ausführlich vernommen worden. Forcadell sagte rund zwei Stunden lang aus und erklärte dabei, der Unabhängigkeitsbeschluss sei lediglich „symbolisch“ gewesen. Zudem betonte sie, sie akzeptiere die Entscheidung der Zentralregierung in Madrid, die Regionalregierung zu entmachten und die Kontrolle in der Region zu übernehmen.