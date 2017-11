MadridDas spanische Verfassungsgericht hat die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens außer Kraft gesetzt. Das Urteil am Mittwoch war erwartet worden, da das Gericht bereits das Referendum zur Loslösung von Spanien untersagt hatte. An der Abstimmung am 1. Oktober hatten sich 40 Prozent der katalanischen Wahlberechtigten beteiligt. Sie stimmten mit klarer Mehrheit für eine Unabhängigkeit.