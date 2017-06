HamburgKrise in Nahost, doch die Energiemärkte bleiben gelassen. Trotz der diplomatischen Eskalation zwischen dem Emirat Katar und seinem mächtigen Nachbarn Saudi-Arabien haben sich die Preise für Öl und Gas auf den Weltmärkten nicht dramatisch bewegt. Experten erwarten auch kurzfristig keine Turbulenzen auf den Märkten – obwohl das kleine Emirat über rund 13 Prozent der bekannten Gasreserven auf dem Planeten verfügt. Vor der Küste im persischen Golf erstreckt sich das South-Pars-Gasfeld, das größte der Welt, das Katar und der Iran für sich beanspruchen.

Katar hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG – Liquefied Natural Gas) eine herausragende Marktstellung erarbeitet. Katar lieferte dem Weltmarkt im vergangenen Jahr mehr als 77 Millionen Tonnen LNG, das sind rund 30 Prozent der Gesamtmenge. Das Gas wird auf minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt und mit Schiffen zu den Terminals in Europa oder Asien gebracht. Dort wird es wieder in Erdgas umgewandelt und in die Netze eingespeist oder direkt als Kraftstoff für Schiffe oder schwere Lkw oder zur Stromerzeugung verwendet.