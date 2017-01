WashingtonUS-Präsident Donald Trump steht unter wachsendem Druck aus den eigenen Reihen, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten. Nach mehreren US-Senatoren riefen am Freitag die republikanischen Mehrheitsführer in beiden Kammern des US-Kongresses den Präsidenten auf, die im Zuge der Ukraine-Krise verhängten Strafmaßnahmen nicht aufzuheben. Trump selbst sagte in Washington einen Tag vor seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, er sei erst am Anfang einer Entscheidungsfindung. „Was die Sanktionen angeht, so ist es sehr früh, über sie zu sprechen.“ Er hoffe auf ein „fantastisches Verhältnis“ zu Putin. Es sei aber gut möglich, dass dies nicht geschehe. In den Medien wurde spekuliert, Trump könnte Russland eine Abschwächung oder Aufhebung der Sanktionen in Aussicht stellen.

Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, sagte in einem Interview der US-Zeitung „Politico“, der frühere US-Präsident Barack Obama habe die Sanktionen gegen Russland spät verhängt. „Ich denke daher, sie sollten in Kraft bleiben.“