NairobiNur wenige Stunden nach der Amtseinführung des kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta hat die Polizei am Dienstag eine Demonstration der Opposition mit Schüssen und Tränengas aufgelöst. Oppositionsführer Raila Odinga wurde in seinem Fahrzeug in Sicherheit gebracht.

Oppositionspolitiker hielten eine Rede an ihre Anhänger, nachdem sie daran gehindert worden waren, einen Gedenkgottesdienst für Dutzende bei Unruhen nach den Präsidentenwahlen getötete Menschen abzuhalten. Odinga stand auf einem Geländewagen und hatte gerade seine Rede an Tausende Anhänger beendet, als die Polizei zu schießen begann.