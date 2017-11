BonnEine Klimaschutzorganisation erstellt eine Rangliste der Länder, die am meisten und am wenigsten für den Klimaschutz tun – und die ersten drei Plätze bleiben frei. Kein Land unternimmt bislang genug, um die globale Temperatur deutlich unter zwei Grad zu halten, ist die nüchterne Begründung der Umweltorganisation Germanwatch. Auch Deutschland schafft es nicht auf einen der vorderen Ränge.

Der Klimaschutzindex (KSI) von Germanwatch zeigt zwar eine positive Entwicklung bei Energiesystemen, Energieeffizienz und in manchen Staaten sogar bei den Emissionen. Allerdings wird deutlich, dass die Ziele der Länder und ihre Umsetzung insgesamt noch zu schwach sind, um den Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wie es das erst vor zwei Jahren in Paris verabschiedete internationale Klimaabkommen vorsieht. „Die globale Energiewende nimmt Fahrt auf – doch kein Land ist schnell genug“, heißt es in der Studie, die am heutigen Mittwoch auf der Klimakonferenz in Bonn vorgestellt wurde.