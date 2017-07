Die Aufmerksamkeit der Bundeskanzlerin für Afrika ist ein eher junges Phänomen. Als in der schwarz-gelben Koalition der damalige Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP) eine „Afrika-Initiative“ anleierte – laut Spiegel-Online ein „Millionengrab“ – hatte die Kanzlerin kein erkennbares Interesse geäußert. Doch seitdem ist bekanntlich einiges passiert.

Während der so genannten Flüchtlingskrise, in deren Verlauf innerhalb weniger Monate weit über eine Million Einwanderer aus Syrien und anderen vorderasiatischen Ländern nach Deutschland kamen, scheint in der Bundesregierung ein Bewusstsein für das Ausmaß des anstehenden Einwanderungsdrucks aus Afrika entstanden zu sein. Die Antwort der Kanzlerin lautet: „Fluchtursachenbekämpfung“, ein Begriff, der immer öfter aus Berlin zu hören ist.