Santiago de ChileWas man dieser Tage in Kolumbien beobachten kann, ist so etwas wie der Alptraum der Unterhändler, die das historische Friedensabkommen zwischen der früheren FARC-Linksguerilla und der Regierung in Bogotá ausgehandelt haben. Der 310 Seiten starke anspruchsvolle Vertrag, der vor einem Jahr unterschrieben wurde, wird wesentlich langsamer implementiert als vorgesehen und rutscht deshalb nun als zentrales Thema in den Wahlkampf für die Präsidentenwahl Ende Mai. „Es wird ein Krieg gegen ein Gespenst geführt“, sagt Ariel Ávila, stellvertretender Direktor der Stiftung Paz y Reconciliación (Frieden und Versöhnung). „Was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben auf Veranstaltungen, in Werbeclips und Interviews ist ein Rennen darum, wer die Wahrheit stärker verdreht“, kritisiert Ávila.

Tatsächlich äußern sich Präsidentschaftskandidaten von rechts bis liberal mit zum Teil absurden Einlassungen, die alle in zwei zentralen Behauptungen gipfeln: Die FARC haben die Waffen in Wirklichkeit nicht abgegeben und die Ex-Rebellen, die seit September eine politische Partei sind, würden die Macht in dem südamerikanischen Staat übernehmen. Seit Unterzeichnung des Friedensvertrages wurden bereits 25 Ex-Rebellen getötet. Das schafft ebenso wenig Vertrauen wie die Tatsache, dass trotz der offiziellen Entwaffnung immer wieder Waffenverstecke der Farc entdeckt werden.