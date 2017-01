Am Donnerstag hatte er gesagt, es gebe noch keinen direkten Austausch zwischen den Regierungen in Washington und Moskau.

MoskauDer neue US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin könnten noch in dieser Woche erstmals miteinander sprechen. Ein erstes Telefongespräch zwischen den beiden Politikern werde am Samstag erwartet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Freitag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Unterschiedliche Haltungen in Konflikten wie in Syrien und der Ukraine und Vorwürfe der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf haben das Verhältnis vor Trumps Machtübernahme schwer belastet. Allerdings hat sich Trump offen für eine Annäherung gezeigt und sich mit Kritik an Russland zurückgehalten.