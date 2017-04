PekingChinas Führung hat in ihrem Kampf gegen Korruption nun den Chef der Versicherungsaufsicht ins Visier genommen. Gegen Xiang Junbo werde wegen des Verdachts „schwerer Disziplinarverstöße“ ermittelt, teilte die kommunistische Regierungspartei am Sonntag mit. Diese Wortwahl wird in der Volksrepublik gewöhnlich genutzt, wenn es um Korruption geht. Details wurden nicht genannt.

Xiang steht seit 2011 an der Spitze der Aufsicht über den Versicherungssektor und ist auch Mitglied des für die Geldpolitik zuständigen Gremiums der Zentralbank. Die Behörde des Ex-Bankers ging zuletzt verstärkt gegen Versicherer vor, die in riskante Spekulationen am Finanzmarkt beteiligt waren.