DamaskusRund um die IS-Hochburg Al-Bab droht ein gefährliches Kräftemessen zwischen syrischen und türkischen Regierungstruppen. Die Militärführung in Damaskus teilte am Donnerstag mit, dass sie die Terrormiliz Islamischer Staat in der Provinz Aleppo aus einem Gebiet von 250 Quadratkilometern Größe vertrieben habe. Die Offensive werde ausgedehnt und die Truppen bewegten sich Richtung Al-Bab, hieß es weiter.

Türkische Soldaten und verbündete syrische Rebellengruppen belagern das vom IS gehaltene Al-Bab seit Dezember. Zuvor waren sie in Nordsyrien auch gegen kurdische Kämpfer vorgegangen, die wiederum von den USA unterstützt werden.