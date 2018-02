West Palm BeachNach dem Schulmassaker in Florida wird sich US-Präsident Donald Trump mit Schülern und Lehrern treffen. Das Gespräch werde laut Angaben aus dem Weißen Haus am Mittwoch stattfinden. Welche Schüler an dem Treffen teilnehmen sollten, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Am Tag darauf wolle Trump mit Beamten des Staats Florida und Gemeindevertretern zusammenkommen, um über Schulsicherheit zu reden.

Am heutigen Montag wollten 17 Schüler aus Washington in der Nähe des Weißen Hauses für schärfere Waffengesetze protestieren. Schüler aus der High School in Parkland kündigten zunächst eine Demonstration in Floridas Hauptstadt Tallahassee an. Für den 24. März riefen sie zu einem Protestmarsch in Washington und in anderen Städten auf.