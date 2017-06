MoskauEin Gericht in Moskau hat Oppositionsführer Alexej Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt. Nawalny habe wiederholt gegen Regelungen des öffentlichen Versammlungsrechts verstoßen, hieß es in der Begründung des Gerichts am späten Montagabend.

Hintergrund der Vorwürfe ist, dass Nawalny am Sonntagabend seine Anhänger aufgerufen hatte, bei einer Kundgebung in Moskau über eine andere Straße zu marschieren als ursprünglich geplant und von den Behörden genehmigt worden war. Bei den Anti-Korruptions-Kundgebungen in Städten und Orten im ganzen Land wurden Hunderte Demonstranten festgenommen.