Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) für den Anschlag verantwortlich. Alle Anzeichen sprächen dafür, dass der Täter ein Unterstützer des IS sei, sagte er unmittelbar nach dem Anschlag.

JerusalemEine bislang unbekannte palästinensische Gruppe hat sich am Montag zu dem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem bekannt, bei dem am Vortag vier Israelis getötet wurden. Ein Palästinenser war mit dem Fahrzeug in eine Gruppe israelischer Soldaten gefahren. Bei den Toten handelt es sich um drei Frauen und einen Mann. 17 Menschen wurden verletzt.

In arabischen sozialen Medien erklärte indes eine Bewegung mit dem Namen „Gruppen der Märtyrer Baha Elejan“, sie habe den Anschlag verübt. Der Organisation gehörten Palästinenser an, „die keine Verbindungen außerhalb Palästinas“ hätten. Sie seien bereits früher aktiv gewesen und würden weitere Anschläge verüben. „Das ist nicht die erste Operation, die von unseren Gruppen ausgeführt wurde“, hieß es. „Eine Welle weiterer Aktionen zur Verteidigung unseres Jerusalems und zur Vergeltung für unsere Märtyrer und Gefangenen wird folgen.“

Eine Gruppe dieses Namens ist bislang nie in Erscheinung getreten. Die Echtheit der Erklärung konnte zunächst nicht überprüft werden. Der IS hat in mehreren Ländern Anschläge verübt oder sich zumindest dazu bekannt. Vom IS inspirierte Aktionen in Israel und den besetzten Palästinensergebieten sind allerdings selten. Nur wenige arabische Israelis und Palästinenser haben bislang offen ihre Sympathie mit dem IS erklärt.