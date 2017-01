WashingtonAls Kämpfer für konservative Ideale machte sich Stephen Miller schon als Teenager einen Namen. In einem Lokalradio beschwerte er sich regelmäßig über seine liberale Highschool, in Zeitungskolumnen wetterte er gegen „Political Correctness“. Er kritisierte die Ausgabe von Kondomen an Minderjährige, die Zulassung eines Clubs für Homosexuelle und den aus seiner Sicht zu nachlässigen Umgang mit dem „Pledge of Allegiance“, dem an US-Schulen üblichen Treuegelöbnis auf Nation und Flagge.

Mit seinem Elan erregte der junge Mann bald die Aufmerksamkeit von führenden Republikanern. Inzwischen, im Alter von 31 Jahren, ist er ganz oben angekommen: Als Berater von Donald Trump wird er fortan im Weißen Haus arbeiten. Gleichzeitig hat er selbst einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass der umstrittene Milliardär sich im Wahlkampf überhaupt durchsetzen konnte. Als begnadeter Redenschreiber soll Miller dessen Botschaften erst richtig in Form gebracht haben.