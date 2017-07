CaracasBegleitet von den gewaltsamsten Protesten seit Monaten ist in Venezuela die heftig umstrittene Wahl zu einer Verfassungsversammlung zu Ende gegangen. Nach Angaben der Behörden wurden am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet. Die Opposition sprach von mehr als einem Dutzend Todesopfern. Präsident Nicolas Maduro, der mit der Einrichtung der Verfassungsversammlung seine Macht in dem ölreichen Staat zementieren will, sprach vom Beginn eines „neuen Zeitalters des Kampfes“. Die US-Regierung bezeichnete die Wahl, an der nach Angaben der Opposition nur zwölf Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen, als Betrug und erwägt weitere Sanktionen auch gegen den Ölsektor des Landes.

Gegner des sozialistischen Präsidenten errichteten in zahlreichen Städten Barrikaden auf Straßen und Plätzen und setzten diese in Brand. Die Sicherheitskräfte gingen energisch gegen spontane Protestkundgebungen vor. In der Hauptstadt Caracas explodierte eine Bombe, sieben Polizisten wurden verletzt. Bei Protestaktionen in den vergangenen vier Monaten kamen mehr als 120 Menschen ums Leben.