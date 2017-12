Manöver in Südkorea : Hunderte Jets trainieren für den Ernstfall

Südkoreanische und US-Streitkräfte halten ihre bislang größte gemeinsame Luftwaffenübung ab. Das fünftägige Manöver – an dem etwa 230 Kampfflugzeuge beteiligt sind – ist auch ein Warnsignal an das Regime in Nordkorea.