New YorkMary Jo White wird am Freitag ihren Posten als Chefin der US-Wertpapieraufsicht (SEC) verlassen. Zum Abschied warnte sie am Dienstag davor, die Finanzaufsicht durch neue Gesetze zu „lähmen“. Kurz vor Ende ihrer Amtszeit stellte sie dabei drei bedrohliche Tendenzen heraus, die auch andere Bereiche der Finanzaufsicht betreffen.

„Dem Gesetzgeber steht es frei, unseren Aufgabenbereich zu definieren und auch wieder zu ändern“, sagte sie in New York. „Aber wenn wir sehr genaue Vorschriften bekommen, wann wir wie reagieren sollen, dann gefährdet das unseren Auftrag, weil wir nicht mehr sachgemäß reagieren können“, sagte sie. Als Beispiel nannte sie relativ neue Vorschriften zum sogenannten Crowdfunding, mit dem Firmen sich über kleine Beträge von Geldgebern finanzieren können.