Die von Donald Trump Jr. veröffentlichten E-Mails im Vorfeld des Treffens seien ein sehr wichtiger Aspekt, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Richard Burr, am Dienstag (Ortszeit). In der E-Mail-Konversation wurden Trump Jr. schädigende Informationen über die damalige Rivalin seines Vaters im US-Wahlkampf, Hillary Clinton, versprochen.

An dem Treffen mit einer russischen Anwältin im Trump-Tower im Juni 2016 nahmen neben Trump Jr. auch der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, und der damalige Leiter der Wahlkampagne, Paul Manafort, teil. Zudem wurde am Dienstag bekannt, dass auch von russischer Seite noch weitere Personen anwesend waren: Ein Angestellter der Geschäftspartner Trumps, mit welchen er den Miss Universe-Schönheitswettbewerb in Moskau abhielt, habe ebenfalls an dem Treffen teilgenommen. Den Angaben zufolge sollte er dabei übersetzen.