MelbourneDie australische Polizei hat nach eigenen Angaben eine an Weihnachten geplanten Anschlagsserie in Melbourne vereitelt. Bei zwei Großeinsätzen mit rund 400 Beamten wurden am Donnerstagabend und am Freitagmorgen zunächst sieben Personen festgenommen, wie der Polizeichef des Bundesstaats Victoria, Graham Ashton, sagte. Demnach wurden zwei der Festgenommenen – ein 26-Jähriger und eine 20-Jährige – später ohne Anklage wieder freigelassen.

Fünf Männer zwischen 21 und 26 Jahren blieben dagegen in Haft. Ihnen sollte noch am Freitag formal vorgeworfen werden, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Vier von ihnen wurden in Australien geboren, bei dem fünften handelt es sich um einen gebürtigen Ägypter mit doppelter Staatsbürgerschaft.