Mexiko-StadtNach einer fast ein Jahr dauernden Untersuchung haben die mexikanischen Behörden die Überreste von 56 Menschen in einem Massengrab sichergestellt. In dem Durcheinander aus Knochenteilen hätten 24 Opfer mit DNA-Tests identifiziert werden können, bei 32 sei die Identität weiter unbekannt, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Das Massengrab war im Februar 2016 im Bundesstaat Nuevo León gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft wurden einige der Opfer seit 2010 vermisst.