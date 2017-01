Im Mittelpunkt der Ermittlungen sollen Gespräche zwischen Flynn und Sergey Kislyak, dem russischen Botschafter in den USA stehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Regierung unter Präsident Barack Obama bereits weitgehende Sanktionen gegen Russland verhängt. Grund waren mögliche Manipulationen in die US-Wahl durch Russland. Geheimdienstler aus den USA beschuldigten Russland, sich in diverse Server gehackt, gezielt Informationen geleakt und damit die Wahl beeinflusst zu haben.

Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Haus, sagte am Sonntag zum Fall Flynn: „Wir haben weder Kenntnisse über solche Ermittlungen, noch über eine mögliche Basis für Untersuchungen.“ Bereits Anfang des Monat hatte Sean Spicer, Sprecher Donald Trumps erklärt, die Gespräche zwischen Flynn und Kislyak hätten nur einen Grund gehabt: Kontakt zwischen Trump und russischen Kontakten herzustellen. „Das war es“, so Spicer. Dass Flynn gute Kontakte nach Moskau hat, ist aber kaum zu bezweifeln: Im Dezember 2015 trat er laut Medienberichten für Geld bei einer Gala des russischen TV-Kanals Russia Today auf.