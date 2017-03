PekingChina will seine Militärausgaben in diesem Jahr um sieben Prozent erhöhen. Dies ist der geringste Zuwachs seit 2010. Die Vorsitzende des Volkskongresses, Fu Ying, sagte am Samstag weiter, der Verteidigungshaushalt entspreche damit rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). 2016 war der Wehretat nach offiziellen Angaben noch um 7,6 Prozent auf umgerechnet rund 138 Milliarden Dollar geklettert, in den Jahren davor waren jeweils Anstiege im zweistelligen Bereich verzeichnet worden.

Weltweit haben nur die USA höhere Verteidigungsausgaben als China: US-Präsident Donald Trump hatte jüngst angekündigt, den Militärhaushalt um zehn Prozent auf rund 603 Milliarden Dollar zu steigern.