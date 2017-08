Berlin/HanoiDie Bundesregierung hat den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin aufgefordert, Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Grund dafür sei die Entführung eines ehemaligen vietnamesischen Parteifunktionärs von Berlin nach Vietnam, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin.

Am 23. Juli soll ein vietnamesischer Geschäftsmann im Berliner Tiergarten entführt worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen, ob der 51-Jährige – ein ehemaliger Funktionär von Vietnams Kommunistischer Partei (KP) – sowie eine weitere Person gewaltsam in ein Auto gezerrt wurden. Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte am Mittwoch: „Das ist ein Verdachtsfall.“ Die Berliner Staatsanwaltschaft erteilte mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren keine weiteren Auskünfte. Zuvor hatte bereits die „taz“ darüber berichtet. Dem Blatt zufolge könnte der vietnamesische Geheimdienst dahinter stecken.