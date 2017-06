TeheranEin iranischer Ajatollah hat den neuen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als einen „unreifen Teenager“ bezeichnet. Dieser plane „sogar einen Krieg gegen den Iran . Dafür bist Du Kindchen (Salman) aber noch zu klein“, sagte Ahmad Chatami beim Freitagsgebet in Teheran. Der ehemalige irakische Diktator Saddam Hussein habe das (im Golfkrieg 1980-88) mit saudischer Unterstützung auch versucht und sei kläglich gescheitert, so Chatami.

Besonders nach den Anschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 7. Juni in Teheran will Ruhani keine weitere Eskalation der Spannungen mit Saudi-Arabien. Diese Woche rief er daher alle Regionalstaaten – auch die Saudis – erneut auf, die Differenzen beizulegen und im Kampf gegen den IS zusammenzuarbeiten.