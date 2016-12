MoskauDer in den USA lebende türkische Geistliche Fetullah Gülen hat eine Verstrickung in die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei bestritten. Er weise die Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurück und verurteile den Mord, sagte Gülen in einem Video, das der Nachrichtenagentur AP vorlag. Die türkische Regierung verleumde ihn und seine Bewegung und werde ihr wohl auch noch andere Attentate zur Last legen. Die Welt werde sich davon aber nicht überzeugen lassen.