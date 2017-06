US-Präsident Donald Trump hat die Anhörung des von ihm entlassenen FBI-Chefs James Comey als Erfolg verbucht. „Trotz so vieler Falschaussagen und Lügen, voll und ganz bestätigt“, schrieb er am Freitag auf Twitter. „Und WOW, Comey ist ein Leaker“, ergänzte der Republikaner.

Die Republikaner befürchteten im Vorfeld der Anhörung, dass Trump die Aussagen Comeys live per Twitter kommentieren und die ohnehin schon heikle Situation so noch weiter verschlimmern könnte. „Es gibt Spekulationen, dass er live twittern wird“, sagte Jeff Flake, der Senator von Arizona, dem Nachrichtensender CNN. „Ich würde sagen, dass das keine gute Idee ist. Ich denke, jeder würde ihm das so sagen.“ Auch Pat Roberts, der Senator von Kansas, warnte vor unüberlegten Tweets: „Das, was du nicht gesagt oder getwittert hast, hat dir noch niemals geschadet.“ Zunächst hielt der US-Präsident sich auch die Ratschläge aus den eigenen Reihen. Am Tag nach der Anhörung juckte es Trump dann aber offenbar doch in den Fingern.