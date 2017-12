Tegucigalpa Wegen der heftigen Krawalle nach der Wahl in Honduras hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Die Menschen müssen zwischen 18.00 Uhr am Abend und 6.00 Uhr am Morgen im gesamten Staatsgebiet zu Hause bleiben, wie die Regierung am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte. Die Ausgangssperre soll ab sofort und für zehn Tage gelten.

„Der Ministerrat hat entschieden, den Verfassungsartikel 81 für zehn Tage per Dekret einzuschränken“, sagte Regierungskoordinator Jorge Ramón Hernández Alcerro. Der Paragraf garantiert eigentlich die Bewegungsfreiheit.