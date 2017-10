IstanbulDie Fotos zeigen ausschließlich fröhliche Soldaten. Am Montag hat das irakische Militär eine Offensive auf die irakische Region Kirkuk gestartet. „Unsere Elite-Antiterror-Einheiten sind erfolgreich in K-1 eingedrungen“, hieß es in einem Statement der irakischen Zentralregierung in Bagdad. Mit „K-1“ ist eine Militärbasis des Bagdader Militärs gemeint, die seit 2014 von kurdischen Peschmerga-Kräften kontrolliert worden war.

Den Fotos zufolge ist bei der Konfrontation mit den Peschmerga-Kräften kein Blut geflossen – noch nicht. Denn Bagdad macht nun Ernst mit der kurdischen Autonomieregion (KRG) im Norden des Landes, die Ende September ein erfolgreiches Unabhängigkeitsreferendum abgehalten hat. In der Folge will die KRG bald ihre Unabhängigkeit ausrufen. Dabei handelt es sich vor allem um die 2005 vom Irak anerkannt Region Kurdistan, in der die Stadt Erbil liegt. Der Konflikt dreht sich um Gebiete wie Kirkuk, in denen aber neben Kurden auch Araber und Turkmenen leben. Sie gehören nicht zur Autonomieregion, werden aber von Milizen der Kurden kontrolliert.